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14 марта, 21:41

"Сюрреализм": Захарова прокомментировала возбуждённое против неё на Украине уголовное дело

Дипломат сочла символичным тот факт, что это произошло в день, когда киевские силовики нанесли ракетный удар по центру Донецка, убив 20 мирных граждан.

Уголовное дело, возбуждённое на Украине в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является проявлением "сюрреализма киевского режима". Такое мнение высказала сама Захарова в личном телеграм-канале.

"Как же это символично — в день убийства Вооружёнными силами Украины 20 мирных граждан. Сюрреализм киевского режима", — написала Захарова.

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Лайф напоминает, что на Украине возбудили дело против Захаровой и двух российских военачальников. В свою очередь российский Следственный комитет уже ведёт немало дел, касающихся преступлений украинских силовиков, обстреливающих Донбасс.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Артем Порвин

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