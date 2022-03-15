"Сюрреализм": Захарова прокомментировала возбуждённое против неё на Украине уголовное дело

Уголовное дело, возбуждённое на Украине в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является проявлением "сюрреализма киевского режима". Такое мнение высказала сама Захарова в личном телеграм-канале.

"Как же это символично — в день убийства Вооружёнными силами Украины 20 мирных граждан. Сюрреализм киевского режима", — написала Захарова.