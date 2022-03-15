"Сюрреализм": Захарова прокомментировала возбуждённое против неё на Украине уголовное дело
Дипломат сочла символичным тот факт, что это произошло в день, когда киевские силовики нанесли ракетный удар по центру Донецка, убив 20 мирных граждан.
Уголовное дело, возбуждённое на Украине в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является проявлением "сюрреализма киевского режима". Такое мнение высказала сама Захарова в личном телеграм-канале.
"Как же это символично — в день убийства Вооружёнными силами Украины 20 мирных граждан. Сюрреализм киевского режима", — написала Захарова.
Лайф напоминает, что на Украине возбудили дело против Захаровой и двух российских военачальников. В свою очередь российский Следственный комитет уже ведёт немало дел, касающихся преступлений украинских силовиков, обстреливающих Донбасс.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ