На Украине возбудили дело против Захаровой и двух российских военачальников
В свою очередь российский Следственный комитет уже ведёт немало дел, касающихся преступлений украинских силовиков, обстреливающих Донбасс.
На Украине генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такое же решение принято в отношении двух российских военачальников — главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина и начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.
"Сейчас в этом деле у нас уже 65 подозреваемых чиновников и военных руководителей России", — написала Венедиктова в "Фейсбуке".
Как рассказывал Лайф, в свою очередь Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело после гибели жителей ДНР в результате удара ракетой "Точка-У" по Донецку. Отмечается, что украинские националисты, выполняя преступные приказы вышестоящего руководства, в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, а также международных конвенций.
Пресс-служба МИД РФ