На Украине возбудили дело против Захаровой и двух российских военачальников

В свою очередь российский Следственный комитет уже ведёт немало дел, касающихся преступлений украинских силовиков, обстреливающих Донбасс.

На Украине генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такое же решение принято в отношении двух российских военачальников — главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина и начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

"Сейчас в этом деле у нас уже 65 подозреваемых чиновников и военных руководителей России", — написала Венедиктова в "Фейсбуке".