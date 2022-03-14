Эксперт Карпов дал прогноз, удастся ли заместить иностранную бытовую химию

Российских компаний, которые могли бы занять освобождающуюся нишу бытовой химии и средств личной гигиены, немного. Дело в том, что в последние десятилетия в отечественную экономику активно внедрялись транснациональные корпорации. Об этом заявил президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

В беседе с радио "Комсомольская правда" он пояснил, что многие "отечественные" бренды с русскими названиями так или иначе принадлежат иностранцам. В перспективе всё же эта ниша может быть занята местными производителями, но нужно время.

"Времени на этот процесс уйдет достаточно много. Если Procter & Gamble не примут решение уходить из РФ насовсем, вероятно, компания может пересмотреть бизнес-модель и передать производство партнёрам. Если корпорация захочет покинуть российский рынок, то государство может принять более решительные меры для сохранения, в том числе, множества рабочих мест", – заключил эксперт.