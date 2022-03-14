Эксперт Карпов дал прогноз, удастся ли заместить иностранную бытовую химию
В перспективе эта ниша может быть занята отечественными или другими производителями. Специалист уверен, что с точки зрения технологий проблем здесь нет.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российских компаний, которые могли бы занять освобождающуюся нишу бытовой химии и средств личной гигиены, немного. Дело в том, что в последние десятилетия в отечественную экономику активно внедрялись транснациональные корпорации. Об этом заявил президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.
В беседе с радио "Комсомольская правда" он пояснил, что многие "отечественные" бренды с русскими названиями так или иначе принадлежат иностранцам. В перспективе всё же эта ниша может быть занята местными производителями, но нужно время.
"Времени на этот процесс уйдет достаточно много. Если Procter & Gamble не примут решение уходить из РФ насовсем, вероятно, компания может пересмотреть бизнес-модель и передать производство партнёрам. Если корпорация захочет покинуть российский рынок, то государство может принять более решительные меры для сохранения, в том числе, множества рабочих мест", – заключил эксперт.
По его словам, результатом может стать повышение цен, но это будет зависеть от договорённостей с торговыми сетями, оптовиками и мелкими продавцами. В не больших точках рост случится быстрее, чем в сетях ритейла.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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