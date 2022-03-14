Общался уже не с ней: Друг убитой модели Гретты Ведлер рассказал о странных сообщениях от её имени

24 февраля 2021 года модель Гретта Ведлер перестала заходить на свои странички в соцсетях, но в мессенджерах она ещё какое-то время отвечала. О том, как с ним переписывался убийца девушки, рассказал близкий друг Гретты Евгений.

В интервью сайту kp.ru он поведал, что сообщения девушки сразу показались ему странными. К тому же собеседница почему-то отказалась отправить голосовое сообщение.

"Она писала без ошибок, правильно ставила запятые, а тут как будто другой человек пишет. В одном из сообщений попросила меня забронировать отель в Джакарте. Я забронировал. А потом перезвонил в отель, и там мне сказали, что Гретта к ним на самом деле не заселялась. И я понял, что общаюсь не с ней", — сказал Евгений.

Он добавил, что у модели были сложные отношения с родителями, поэтому пропавшую дочь они не искали. Так, её мать узнала об исчезновении лишь через несколько месяцев.