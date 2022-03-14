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14 марта, 19:41

Общался уже не с ней: Друг убитой модели Гретты Ведлер рассказал о странных сообщениях от её имени

Молодой человек сообщил, что у модели были сложные отношения с родителями, поэтому пропавшую дочь они не искали. Мать узнала об исчезновении дочери лишь через несколько месяцев.

<p>Гретта Веддлер © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anna_vedler/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna_vedler</a></p>

Гретта Веддлер © Instagram / anna_vedler

24 февраля 2021 года модель Гретта Ведлер перестала заходить на свои странички в соцсетях, но в мессенджерах она ещё какое-то время отвечала. О том, как с ним переписывался убийца девушки, рассказал близкий друг Гретты Евгений.

В интервью сайту kp.ru он поведал, что сообщения девушки сразу показались ему странными. К тому же собеседница почему-то отказалась отправить голосовое сообщение.

"Она писала без ошибок, правильно ставила запятые, а тут как будто другой человек пишет. В одном из сообщений попросила меня забронировать отель в Джакарте. Я забронировал. А потом перезвонил в отель, и там мне сказали, что Гретта к ним на самом деле не заселялась. И я понял, что общаюсь не с ней", — сказал Евгений.

Он добавил, что у модели были сложные отношения с родителями, поэтому пропавшую дочь они не искали. Так, её мать узнала об исчезновении лишь через несколько месяцев.

Бойфренд модели Гретты Ведлер показал, как расправился с девушкой в отеле

Бойфренд модели Гретты Ведлер показал, как расправился с девушкой в отеле

Ранее Лайф писал, что суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер. Мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что задушил возлюбленную в результате конфликта, возникшего на почве денег и ревности. После этого он спрятал тело девушки в чемодан и увёз в Липецк.

Никита Осипов

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