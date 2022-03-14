"Массовый сбор информации": Вирусолог Чепурнов рассказал, чем могли заниматься биолаборатории на Украине
Особую озабоченность, по его мнению, вызывает не столько проведение исследований, сколько причастность к ним США, которые направляли спецзадания украинцам.
Данные, которые Украина отправляла США в рамках деятельности биологических лабораторий, позволяли изучать потенциальную возможность создания биологического оружия. Такое мнение высказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.
В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что сам факт исследований на территории соседнего государства был бы чем-то нормальным, если бы спецзадания не направлялись из США.
"Не думаю, что они занимались чем-то, непосредственно направленным на создание биологического оружия. Насколько я понимаю, к работе были привлечены лаборатории научно-исследовательского, ветеринарного профиля и здравоохранения", — сказал Чепурнов.
При этом он отметил, что данные, которые Украина отправляла США, позволяли анализировать потенциальную возможность создания биологического оружия.
"Не думаю, что велись какие-то разработки, но шёл массовый сбор информации, начиная с отбора проб крови людей и заканчивая исследованиями фауны, живущей на мигрирующих птицах. Такие данные позволяют анализировать потенциальную возможность создания биологического оружия", — заключил вирусолог.
Как рассказывал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Лента новостей
Shutterstock