"Массовый сбор информации": Вирусолог Чепурнов рассказал, чем могли заниматься биолаборатории на Украине

Данные, которые Украина отправляла США в рамках деятельности биологических лабораторий, позволяли изучать потенциальную возможность создания биологического оружия. Такое мнение высказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что сам факт исследований на территории соседнего государства был бы чем-то нормальным, если бы спецзадания не направлялись из США.

"Не думаю, что они занимались чем-то, непосредственно направленным на создание биологического оружия. Насколько я понимаю, к работе были привлечены лаборатории научно-исследовательского, ветеринарного профиля и здравоохранения", — сказал Чепурнов.

При этом он отметил, что данные, которые Украина отправляла США, позволяли анализировать потенциальную возможность создания биологического оружия.