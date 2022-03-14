"Готовили наступление": В ДНР перехватили доклад батальона украинской теробороны в Волновахе

В документе содержатся данные о принудительном выселении детей из школ, а больных — из медучреждений. Также там говорится, что в муниципальных объектах размещались военизированные подразделения.

Министерство информации Донецкой Народной Республики (ДНР) заявило о перехвате документов, подтверждающих, что Украина готовила наступление в Донбасс. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Народная милиция заполучила доклад командира 105-го отдельного батальона украинской территориальной обороны, который был обнаружен на электронных носителях в военкомате Волновахи.

По словам Безсонова, в докладе содержится информация о принудительном выселении детей из школ, а больных — из медицинских учреждений. В частности, там говорится, что в муниципальных объектах размещались военизированные подразделения. Безсонов обратил внимание, что удары по данным объектам формировали бы выгодную для Киева картинку.