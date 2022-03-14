"Готовили наступление": В ДНР перехватили доклад батальона украинской теробороны в Волновахе
В документе содержатся данные о принудительном выселении детей из школ, а больных — из медучреждений. Также там говорится, что в муниципальных объектах размещались военизированные подразделения.
Министерство информации Донецкой Народной Республики (ДНР) заявило о перехвате документов, подтверждающих, что Украина готовила наступление в Донбасс. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Народная милиция заполучила доклад командира 105-го отдельного батальона украинской территориальной обороны, который был обнаружен на электронных носителях в военкомате Волновахи.
По словам Безсонова, в докладе содержится информация о принудительном выселении детей из школ, а больных — из медицинских учреждений. В частности, там говорится, что в муниципальных объектах размещались военизированные подразделения. Безсонов обратил внимание, что удары по данным объектам формировали бы выгодную для Киева картинку.
"Очень важный момент. Все запросы от июля – августа 2021 года. Они формировали подразделения теробороны, можно сказать, как второй эшелон. Те, кто должен держать тылы, когда войска пойдут вперёд, на нас. Это подтверждает тот факт, что украинская сторона готовила наступление в Донбасс заранее", — приводит RT слова Безсонова.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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