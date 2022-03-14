Замглавы Офиса президента Украины Тимошенко заявил, что Зеленский находится в Киеве

Он также отметил, что видео делаются на улице специально для того, "чтобы люди не верили фейкам". Ранее разоблачили фейковый ролик с лидером страны из столицы.

Замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 14 марта, что в данный момент лидер страны Владимир Зеленский остаётся в Киеве.

"Я на Банковой, как и президент, как и руководитель Офиса президента. Можно сказать, что круглосуточно работаем и находимся на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского. — Прим. Лайфа)", — сказал Тимошенко в эфире украинского телеканала "Рада".

Он также заявил о том, что видео, которые члены офиса Зеленского и сам президент делают на улице, создаются для того, "чтобы люди не верили фейкам".