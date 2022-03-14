NASA: Ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС

Ситуация вокруг Украины не сказалась на совместной работе NASA с "Роскосмосом" по Международной космической станции (МКС). Об этом журналистам сообщил руководитель американской программы на МКС Джоэль Монтальбано.

"Наша работа на МКС продолжается уже 20 лет, и за последние три недели ничего не изменилось. Центр управления работает успешно и без проблем. Мы не видим какого-то влияния происходящих вокруг нас событий и можем выполнять нашу работу", — сказал Монтальбано во время онлайн-пресс-конференции.

Он добавил, что планы по отправке "Союза" к МКС 18 марта и возвращение американского астронавта Марка Хая на Землю 30 марта также остаются в силе.