NASA: Ситуация вокруг Украины не сказалась на работе МКС
Руководитель американской программы добавил, что планы по отправке "Союза" к МКС 18 марта и возвращению американского астронавта Марка Хая на Землю 30 марта также остаются в силе.
Ситуация вокруг Украины не сказалась на совместной работе NASA с "Роскосмосом" по Международной космической станции (МКС). Об этом журналистам сообщил руководитель американской программы на МКС Джоэль Монтальбано.
"Наша работа на МКС продолжается уже 20 лет, и за последние три недели ничего не изменилось. Центр управления работает успешно и без проблем. Мы не видим какого-то влияния происходящих вокруг нас событий и можем выполнять нашу работу", — сказал Монтальбано во время онлайн-пресс-конференции.
Он добавил, что планы по отправке "Союза" к МКС 18 марта и возвращение американского астронавта Марка Хая на Землю 30 марта также остаются в силе.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что астронавт США Марк Ванде Хай вернётся на Землю по графику. В пресс-службе госкорпорации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для компании важнейшим приоритетом.
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