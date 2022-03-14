Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену впервые с начала "Операции Z"

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Подобное решение выносится впервые с начала специальной "Операции Z" на Украине.

"Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Абрамова, подозреваемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена. — Прим. Лайфа)", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

До этого, как отметил собеседник, об аресте гражданина РФ просила Федеральная служба безопасности, сотрудники которой и задержали злоумышленника. Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены и разглашению не подлежат.