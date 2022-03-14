Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену впервые с начала "Операции Z"
Подозреваемого задержала ФСБ и ходатайствовала об аресте. Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены и разглашению не подлежат.
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Подобное решение выносится впервые с начала специальной "Операции Z" на Украине.
"Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Абрамова, подозреваемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена. — Прим. Лайфа)", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
До этого, как отметил собеседник, об аресте гражданина РФ просила Федеральная служба безопасности, сотрудники которой и задержали злоумышленника. Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены и разглашению не подлежат.
Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура направила в суд дело Сафронова о госизмене. По данным следствия, в 2015–2019 годах он собирал секретные данные и передавал их за вознаграждение по зашифрованным каналам представителям иностранных разведок.
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