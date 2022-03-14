НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 18:33

Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену впервые с начала "Операции Z"

Подозреваемого задержала ФСБ и ходатайствовала об аресте. Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены и разглашению не подлежат.

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Подобное решение выносится впервые с начала специальной "Операции Z" на Украине.

"Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Абрамова, подозреваемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена. — Прим. Лайфа)", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

До этого, как отметил собеседник, об аресте гражданина РФ просила Федеральная служба безопасности, сотрудники которой и задержали злоумышленника. Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены и разглашению не подлежат.

Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину

Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину

Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура направила в суд дело Сафронова о госизмене. По данным следствия, в 2015–2019 годах он собирал секретные данные и передавал их за вознаграждение по зашифрованным каналам представителям иностранных разведок.

Обложка ©

Pixabay

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1