Небензя отметил, что в ООН не упомянули удар ВСУ по Донецку ракетой "Точка-У"

Замгенсека организации Дикарло, проигнорировав данный инцидент, заявила, что получила "заслуживающие доверия сообщения", что военные РФ якобы используют кассетные боеприпасы в населённых пунктах.

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что заместитель генсека организации Розмари Дикарло в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ни слова не сказала об ударе украинской ракетой "Точка-У" по Донецку.

"Нас удивляет уже не в первый раз (то же было и в пятницу в этом же зале) выступление заместителя генерального секретаря ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим", — отметил Небензя, выступая на заседании Совбеза.

Отметим, ранее Дикарло заявила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило "заслуживающие доверия сообщения" о том, что российские военные якобы используют кассетные боеприпасы, в том числе в населённых пунктах. Постпред РФ подчеркнул, что подобное пересказывание фейков о российских военных вызывает у Москвы сомнения в том, "кто сидит за табличкой — высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств".