Песков: Возможность встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что 46-й президент США может совершить в ближайшие недели поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Россия и США на данный момент не обсуждают возможность организации встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Таких обсуждений нет", — сказал Песков.