Песков: Возможность встречи Путина и Байдена пока не обсуждается
Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что 46-й президент США может совершить в ближайшие недели поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Россия и США на данный момент не обсуждают возможность организации встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Таких обсуждений нет", — сказал Песков.
Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что Байден может совершить в ближайшие недели поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Михаил Джапаридзе