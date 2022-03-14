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Опубликовано 14 марта 2022, 18:15

Песков: Возможность встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что 46-й президент США может совершить в ближайшие недели поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Россия и США на данный момент не обсуждают возможность организации встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Таких обсуждений нет", — сказал Песков.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что Байден может совершить в ближайшие недели поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Никита Осипов
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