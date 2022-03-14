Песков: Возможность встречи Путина и Байдена пока не обсуждается

Россия и США на данный момент не обсуждают возможность организации встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Таких обсуждений нет", — сказал Песков.