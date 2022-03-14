Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы
Стороны давно вели речь об уходе от американской валюты, и теперь расчёты будут производиться в российских рублях, что премьер-министр Белоруссии назвал "естественным решением".
Белоруссия и Россия уйдут от доллара в расчётах за энергоресурсы. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам переговоров с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Это абсолютно естественное решение. В силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте", — отметил Головченко.
Стороны давно вели речь об уходе от доллара в расчётах за энергоресурсы, теперь они будут производиться в российских рублях.
"И вот наконец-то, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", — заключил Головченко.
Ранее премьер Белоруссии Головченко заявил, что зарубежные компании пожалеют об уходе из РФ. В ходе встречи с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным по вопросу отношений между двумя странами в производственной сфере он отметил, что принято решение "максимально импортозамещаться".
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