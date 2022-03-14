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14 марта, 18:09

Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы

Стороны давно вели речь об уходе от американской валюты, и теперь расчёты будут производиться в российских рублях, что премьер-министр Белоруссии назвал "естественным решением".

Белоруссия и Россия уйдут от доллара в расчётах за энергоресурсы. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам переговоров с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Это абсолютно естественное решение. В силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте", — отметил Головченко.

Стороны давно вели речь об уходе от доллара в расчётах за энергоресурсы, теперь они будут производиться в российских рублях.

"И вот наконец-то, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", — заключил Головченко.

Мишустин: Убеждён, что санкции Запада не помешают интеграции РФ и Белоруссии

Мишустин: Убеждён, что санкции Запада не помешают интеграции РФ и Белоруссии

Ранее премьер Белоруссии Головченко заявил, что зарубежные компании пожалеют об уходе из РФ. В ходе встречи с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным по вопросу отношений между двумя странами в производственной сфере он отметил, что принято решение "максимально импортозамещаться".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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