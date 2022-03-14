Россия и Белоруссия откажутся от доллара в расчётах за энергоресурсы

Белоруссия и Россия уйдут от доллара в расчётах за энергоресурсы. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам переговоров с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Это абсолютно естественное решение. В силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте", — отметил Головченко.

Стороны давно вели речь об уходе от доллара в расчётах за энергоресурсы, теперь они будут производиться в российских рублях.

"И вот наконец-то, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло", — заключил Головченко.