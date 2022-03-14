Песков: Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным

Ранее пресс-секретарь российского лидера допустил возможность встречи двух лидеров, однако подчеркнул, что она должна быть подготовлена, чтобы принести результат.

Администрация украинского лидера Владимира Зеленского не запрашивала проведения телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков при ответе на вопрос о предполагаемом запросе на беседу с украинской стороны.