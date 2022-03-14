Песков: Киев не запрашивал телефонного разговора с Путиным
Ранее пресс-секретарь российского лидера допустил возможность встречи двух лидеров, однако подчеркнул, что она должна быть подготовлена, чтобы принести результат.
Администрация украинского лидера Владимира Зеленского не запрашивала проведения телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал Песков при ответе на вопрос о предполагаемом запросе на беседу с украинской стороны.
Ранее Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что переговоры должны быть подготовлены, чтобы принести результат.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Алексей Никольский