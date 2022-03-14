Минск и Москва внесли изменения в соглашение о предоставлении Белоруссии госкредита

Белоруссия и Россия подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о предоставлении республике госкредита РФ от 6 октября 2021 года. Это произошло в Москве по итогам переговоров премьер-министров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба белорусского кабмина.

"По итогам белорусско-российских переговоров подписан ряд документов. Соглашение об изменении условий отдельных белорусско-российских межправительственных соглашений. Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством РФ о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита от 6 октября 2021 года", — отмечается в сообщении.