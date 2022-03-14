Минск и Москва внесли изменения в соглашение о предоставлении Белоруссии госкредита
Также по итогам переговоров в российской столице премьер-министров двух стран между государствами был подписан документ об изменениях условий ряда межправительственных соглашений.
Белоруссия и Россия подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о предоставлении республике госкредита РФ от 6 октября 2021 года. Это произошло в Москве по итогам переговоров премьер-министров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба белорусского кабмина.
"По итогам белорусско-российских переговоров подписан ряд документов. Соглашение об изменении условий отдельных белорусско-российских межправительственных соглашений. Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством РФ о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита от 6 октября 2021 года", — отмечается в сообщении.
Ранее премьер Белоруссии Головченко заявил, что зарубежные компании пожалеют об уходе из РФ. В ходе встречи с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным по вопросу отношений между двумя странами в производственной сфере он отметил, что принято решение "максимально импортозамещаться".
ТАСС / Валерий Шарифулин