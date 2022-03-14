Рогозин назвал условие создания военно-прикладной орбитальной станции
Если российский проект будет реализован таким образом, на станции будут работать только космонавты РФ. Их задачей будет обслуживание соответствующего оборудования.
В случае если международная обстановка будет враждебной, Россия может сделать свою новую орбитальную станцию военно-прикладной. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", — сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.
Он пояснил, что в этом случае на станции будут находиться только российские космонавты, обслуживающие целевую аппаратуру. Если же враждебный настрой по отношению к России сменится на другой, "наверное, снова можно будет подумать о международном контексте".
Как рассказывал Лайф, ранее в "Роскосмосе" заявили, что астронавт США Марк Ванде Хай вернётся на Землю по графику. В пресс-службе госкорпорации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для компании приоритетом.
Facebook / Dmitry Rogozin