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14 марта, 19:11

Рогозин назвал условие создания военно-прикладной орбитальной станции

Если российский проект будет реализован таким образом, на станции будут работать только космонавты РФ. Их задачей будет обслуживание соответствующего оборудования.

В случае если международная обстановка будет враждебной, Россия может сделать свою новую орбитальную станцию военно-прикладной. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что в этом случае на станции будут находиться только российские космонавты, обслуживающие целевую аппаратуру. Если же враждебный настрой по отношению к России сменится на другой, "наверное, снова можно будет подумать о международном контексте".

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Как рассказывал Лайф, ранее в "Роскосмосе" заявили, что астронавт США Марк Ванде Хай вернётся на Землю по графику. В пресс-службе госкорпорации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для компании приоритетом.

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Facebook / Dmitry Rogozin

Артем Порвин

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