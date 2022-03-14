Рогозин назвал условие создания военно-прикладной орбитальной станции

В случае если международная обстановка будет враждебной, Россия может сделать свою новую орбитальную станцию военно-прикладной. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной", — сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что в этом случае на станции будут находиться только российские космонавты, обслуживающие целевую аппаратуру. Если же враждебный настрой по отношению к России сменится на другой, "наверное, снова можно будет подумать о международном контексте".