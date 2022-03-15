Сенатор Клишас предупредил о возможной блокировке YouTube

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил, что "Ютуб" будет заблокирован в России, если не будет следовать российским законам.

"Ютуб" должен следовать закону, либо будет заблокирован", — заявил Клишас в интервью РИА "Новости".

Ранее Лайф писал о том, что депутат Горелкин тоже допустил блокировку "Ютуба" за невыполнение требований Роскомнадзора. По его словам, видеохостинг плюёт на права российских пользователей, хотя утверждает, что все его клиенты равны. А "Телеграм" — хороший пример по выдержке режима нейтральности, считает парламентарий.