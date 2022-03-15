Сенатор Клишас предупредил о возможной блокировке YouTube
Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы Google незамедлительно восстановил доступ на видеохостинге к каналу "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил, что "Ютуб" будет заблокирован в России, если не будет следовать российским законам.
"Ютуб" должен следовать закону, либо будет заблокирован", — заявил Клишас в интервью РИА "Новости".
Ранее Лайф писал о том, что депутат Горелкин тоже допустил блокировку "Ютуба" за невыполнение требований Роскомнадзора. По его словам, видеохостинг плюёт на права российских пользователей, хотя утверждает, что все его клиенты равны. А "Телеграм" — хороший пример по выдержке режима нейтральности, считает парламентарий.
Напомним, Роскомнадзор потребовал снять ограничение с ютуб-канала Гостелерадиофонда. Там отметили, что такая блокировка нарушает принципы свободного распространения информации и открытого доступа к ней.
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