Псаки пригрозила Китаю "значительными последствиями" при нарушении санкций против РФ
При этом вдаваться в подробности представитель Белого дома отказалась. Она лишь заметила, что Америка внимательно следит за шагами Поднебесной в отношении России.
Соединённые Штаты подготовят для Китая "значительные последствия", если эта страна предпримет шаги, направленные на нарушение американских санкций в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий, но если они предоставят военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции, или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечёт за собой значительные последствия", — заявила Псаки.
Она добавила, что конкретные действия будут координироваться с партнёрами и союзниками Америки. США же будут внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Как рассказывал Лайф, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников. Ограничения против России связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / АР