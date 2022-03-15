Псаки пригрозила Китаю "значительными последствиями" при нарушении санкций против РФ

Соединённые Штаты подготовят для Китая "значительные последствия", если эта страна предпримет шаги, направленные на нарушение американских санкций в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий, но если они предоставят военную или другую помощь, которая, конечно, нарушает санкции, или поддержат [российские] военные усилия, то это повлечёт за собой значительные последствия", — заявила Псаки.