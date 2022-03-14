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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 20:59

Макрон заявил, что собрался вновь позвонить Путину

Французский лидер отметил, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой. Такова история Европы и её география.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого французского лидера, переговоры должны состояться в ближайшие часы.

Он выразил мнение, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой. Такова история Европы и её география.

"Поэтому в ближайшие часы я вновь намерен переговорить с президентом Путиным", заявил Макрон в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос журналиста о диалоге с российским лидером.

Нужно отметить, что французский лидер уже много раз созванивался с Владимиром Путиным за последний месяц. И не только с ним. В самой Франции между тем готовятся к выборам президента, и Макрон недавно заявил, что будет в них участвовать.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием ситуации.

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ТАСС / ЕРА

Артем Порвин
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