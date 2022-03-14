Макрон заявил, что собрался вновь позвонить Путину

Французский лидер отметил, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой. Такова история Европы и её география.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого французского лидера, переговоры должны состояться в ближайшие часы.

Он выразил мнение, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой. Такова история Европы и её география.

"Поэтому в ближайшие часы я вновь намерен переговорить с президентом Путиным", — заявил Макрон в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос журналиста о диалоге с российским лидером.