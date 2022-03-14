Зампред Олимпийского комитета Норвегии уволился из-за давления на россиян

Заместитель председателя Норвежского олимпийского комитета (NIF) Эйвинд Ваттердаль покинул свой пост. Он выступил с заявлением, в котором отметил, что причина — санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

"Решение принято на основании призыва NIF запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях", — написал Ваттердаль в своём письме членам правления, текст которого приводит NRK.

Зампредседателя НОК добавил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований противоречит его ценностям и представлениям о спорте.

"Поэтому я решил, что не хочу представлять или ассоциироваться с этим решением. У меня нет каких-то ожиданий, что это к чему-то приведёт, но я делаю это по соображениям совести", — отметил Ваттердаль.