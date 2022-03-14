Зампред Олимпийского комитета Норвегии уволился из-за давления на россиян
Спортивный функционер заявил, что решение об отстранении спортсменов из России и Белоруссии противоречит его ценностям. Он не хочет ассоциироваться с такими действиями Запада.
Заместитель председателя Норвежского олимпийского комитета (NIF) Эйвинд Ваттердаль покинул свой пост. Он выступил с заявлением, в котором отметил, что причина — санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.
"Решение принято на основании призыва NIF запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях", — написал Ваттердаль в своём письме членам правления, текст которого приводит NRK.
Зампредседателя НОК добавил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований противоречит его ценностям и представлениям о спорте.
"Поэтому я решил, что не хочу представлять или ассоциироваться с этим решением. У меня нет каких-то ожиданий, что это к чему-то приведёт, но я делаю это по соображениям совести", — отметил Ваттердаль.
"Каналы для сотрудничества должны быть открыты": Норвегия призвала допустить российских юниоров к международным соревнованиям
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого Россия была отстранена от турниров по большинству популярных видов спорта.
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