Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из России сахара и зерновых
Срок действия ограничений разный. В первом случае до 31 августа 2022 года, во втором — до 30 июня 2022 года. Также есть другие отличия и ряд исключений.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России сахара и зерновых (пшеница и меслин, рожь, ячмень и кукуруза). Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Как уточняется, зерновые временно нельзя вывозить в страны Евразийского экономического союза, сахар же (в том числе белый и сахар-сырец) — в третьи страны. По зерновым ограничение введено до 30 июня, по сахару — до 31 августа этого года.
Допускается ряд исключений. Так, вывозить эту продукцию можно будет "в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок".
Ранее Лайф писал, что введение такого эмбарго ранее уже анонсировали. Оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны: поможет защитить внутренний рынок в условиях, когда страны Запада вводят антироссийские санкции после начала Москвой "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Эрик Романенко