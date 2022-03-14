Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из России сахара и зерновых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России сахара и зерновых (пшеница и меслин, рожь, ячмень и кукуруза). Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как уточняется, зерновые временно нельзя вывозить в страны Евразийского экономического союза, сахар же (в том числе белый и сахар-сырец) — в третьи страны. По зерновым ограничение введено до 30 июня, по сахару — до 31 августа этого года.

Допускается ряд исключений. Так, вывозить эту продукцию можно будет "в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок".