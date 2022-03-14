Псаки заявила о "полном сокрушении" российской экономики

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что санкции Соединённых Штатов и их союзников "полностью сокрушили" российскую экономику в ответ на проведение РФ "Операции Z" на Украине. Об этом пресс-секретарь американской администрации сказала на брифинге.

Она добавила, что США "оказали военное и гуманитарное содействие украинцам", усилив их способность к сопротивлению. Якобы теперь Украина способна делать это "гораздо дольше, чем предполагало российское руководство".

В связи с этим стоит напомнить, что занимавший на то время пост президента США Барак Обама в 2015 году сделал громкое заявление о том, что экономика России якобы была "разорвана в клочья" после введения санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Он также уверял, что Россия оказалась в международной изоляции. Через несколько лет Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра РФ, приглашал Обаму посмотреть на эти "клочья".