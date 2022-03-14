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14 марта, 20:37

Псаки заявила о "полном сокрушении" российской экономики

А вот Украина, по её словам, получила от Соединённых Штатов поддержку, которая якобы позволила этой стране дольше сопротивляться.

<p>Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что санкции Соединённых Штатов и их союзников "полностью сокрушили" российскую экономику в ответ на проведение РФ "Операции Z" на Украине. Об этом пресс-секретарь американской администрации сказала на брифинге.

"Каким будет конец игры, это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику", — сказала Псаки.

Она добавила, что США "оказали военное и гуманитарное содействие украинцам", усилив их способность к сопротивлению. Якобы теперь Украина способна делать это "гораздо дольше, чем предполагало российское руководство".

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В связи с этим стоит напомнить, что занимавший на то время пост президента США Барак Обама в 2015 году сделал громкое заявление о том, что экономика России якобы была "разорвана в клочья" после введения санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Он также уверял, что Россия оказалась в международной изоляции. Через несколько лет Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра РФ, приглашал Обаму посмотреть на эти "клочья".

Андрей Григорьев

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