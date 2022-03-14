"Настоящее военное преступление": Депутат Швыткин предложил созвать Совбез ООН из-за ракетного удара по Донецку

Парламентарий выразил недоумение по поводу двойных стандартов Запада. Там не замечают, что разом погибло два десятка человек, ещё около 30 пострадали, в том числе ребёнок.

Депутат Швыткин предложил созвать Совбез ООН из-за ракетного удара по Донецку. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин предложил незамедлительно созвать Совет безопасности ООН из-за удара украинских силовиков по центру Донецка с применением ракеты "Точка-У". В беседе с Лайфом парламентарий выразил уверенность, что такие действия Вооружённых сил Украины должны повлечь за собой соответствующую реакцию стран Запада.

"Вообще, действия Запада вызывают недоумение в части того, что применяются двойные стандарты. По надуманным и инсценированным, будем говорить, сценкам они пытаются провести какие-то разбирательства, а когда есть доказательства на виду, они уходят от этого вопроса в сторону. Это, безусловно, недопустимо", — отметил Швыткин.

Собеседник Лайфа отметил также, что использование кассетного снаряда считается серьёзнейшим нарушением норм международного права и это "настоящее военное преступление". Кроме того, Швыткин назвал произошедшее актом геноцида со стороны "террористической организации, нацистского режима" на Украине. Политик высказал точку зрения, что предыдущие восемь лет "истребления народа, который проживает на территории ДНР и ЛНР, в определённой степени позволили" преступникам "развязать руки". По мнению парламентария, проведение российской военной "Операции Z" должно их отрезвить "и в конечном итоге денацифицировать и демилитаризировать этот режим".

"Я думаю, что это был акт устрашения и это была заранее спланированная акция — нанести удар по мирному городу, по мирному населению. Чисто с целью устрашения", — добавил собеседник Лайфа.

Ранее Небензя отметил, что в ООН не упомянули удар ВСУ по Донецку ракетой "Точка-У". Замгенсека организации Дикарло, проигнорировав данный инцидент, заявила, что получила "заслуживающие доверия сообщения", что военные РФ якобы используют кассетные боеприпасы в населённых пунктах.