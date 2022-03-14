Центробанк впервые с февраля прокомментировал приостановку торгов на бирже

Если открыть торги на Московской бирже сейчас, то это может повлечь за собой эмоциональное поведение инвесторов и, соответственно, привести к неоправданным потерям. Об этом заявили в пресс-службе Банка России. Там впервые с февраля прокомментировали паузу в торгах на российских биржах.

"Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать", — отметили в Центробанке.

При этом на Мосбирже заверили, что технически готовы к запуску торгов на фондовом рынке. Как отметил управляющий директор по коммуникациям Андрей Брагинский, многие участники рынка и инвесторы хотят торговать.

"При этом продолжение паузы даёт возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами", — заявил Брагинский.

Брагинский добавил, что прежде всего сейчас важно провести завершение расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснить вопросы по счетам и ситуации по расчётам и выплатам со стороны международных депозитариев. На данный момент денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов, добавил представитель Мосбиржи.