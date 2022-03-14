Центробанк впервые с февраля прокомментировал приостановку торгов на бирже
На Мосбирже же заверили, что торговая площадка технически готова к выполнению сделок. Но продолжение паузы даёт возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы.
Если открыть торги на Московской бирже сейчас, то это может повлечь за собой эмоциональное поведение инвесторов и, соответственно, привести к неоправданным потерям. Об этом заявили в пресс-службе Банка России. Там впервые с февраля прокомментировали паузу в торгах на российских биржах.
"Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать", — отметили в Центробанке.
При этом на Мосбирже заверили, что технически готовы к запуску торгов на фондовом рынке. Как отметил управляющий директор по коммуникациям Андрей Брагинский, многие участники рынка и инвесторы хотят торговать.
"При этом продолжение паузы даёт возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами", — заявил Брагинский.
Брагинский добавил, что прежде всего сейчас важно провести завершение расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснить вопросы по счетам и ситуации по расчётам и выплатам со стороны международных депозитариев. На данный момент денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов, добавил представитель Мосбиржи.
Ранее Лайф писал, что ЦБ решил не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи с 14 по 18 марта. Исключением является режим "Выкуп: адресные заявки" с расчётами в рублях, а также секции рынка СПФИ.
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