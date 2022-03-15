В Румынии упал беспилотник неизвестного происхождения
Это случилось всего через три дня после куда более серьёзного инцидента в Хорватии. Там посреди города рухнул украинский БПЛА со взрывчаткой. Чудом обошлось без жертв.
Небольшой летательный аппарат неизвестного происхождения упал во дворе дома в деревне Думитра в румынском уезде Бистрица-Нэсэуд, что на севере страны, сообщает агентство Agerpres.
Как пишет издание со ссылкой на уездный инспекторат полиции, речь идёт о "летательном аппарате небольшого размера, без пилота, типа авиамодели". Инцидент произошёл 13 марта вечером. Полиция возбудила уголовное дело по статье о неразрешённом воздушном полёте.
"Речь идёт о миниатюрной авиамодели, не имеющей никакого оснащения и без опознавательных знаков, которые свидетельствовали бы о его военном предназначении", — уточняет портал hotnews.ro.
Ранее Лайф сообщал, что авиабомба с упавшего в Загребе 11 марта украинского разведывательного беспилотника содержала 40 кг взрывчатки.
Напомним, в ночь на 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что это был беспилотник военного типа. При его падении чудом никто не пострадал. Президент страны Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с Украины.
ТАСС / AP / Michael Probst