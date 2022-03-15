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14 марта, 21:21

Глава Всемирного банка признал, что санкции против РФ сильно влияют на весь мир

Дэвид Малпасс считает преждевременным говорить о возможности какой-либо помощи Москве в нынешней ситуации.

Введённые против России санкции окажут большое воздействие на глобальный внутренний валовой продукт. Об этом в понедельник заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе онлайн-конференции.

"Думаю, что ещё большее воздействие на мировой ВВП оказывают сами санкции против РФ", — сказал он.

По мнению Малпасса, для населения России санкции окажутся значимыми в том числе и из-за падения курса рубля. Глава ВБ считает, что "преждевременно" говорить о какой-либо помощи России со стороны банка, пока на Украине идёт военная спецоперация.

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Постпреды ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России

Как рассказывал Лайф, ограничения против России введены в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.

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ТАСС / АР

Артем Порвин

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