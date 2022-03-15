Глава Всемирного банка признал, что санкции против РФ сильно влияют на весь мир
Дэвид Малпасс считает преждевременным говорить о возможности какой-либо помощи Москве в нынешней ситуации.
Введённые против России санкции окажут большое воздействие на глобальный внутренний валовой продукт. Об этом в понедельник заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе онлайн-конференции.
"Думаю, что ещё большее воздействие на мировой ВВП оказывают сами санкции против РФ", — сказал он.
По мнению Малпасса, для населения России санкции окажутся значимыми в том числе и из-за падения курса рубля. Глава ВБ считает, что "преждевременно" говорить о какой-либо помощи России со стороны банка, пока на Украине идёт военная спецоперация.
Как рассказывал Лайф, ограничения против России введены в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
ТАСС / АР