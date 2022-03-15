Глава Всемирного банка признал, что санкции против РФ сильно влияют на весь мир

Введённые против России санкции окажут большое воздействие на глобальный внутренний валовой продукт. Об этом в понедельник заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходе онлайн-конференции.

"Думаю, что ещё большее воздействие на мировой ВВП оказывают сами санкции против РФ", — сказал он.