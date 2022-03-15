Китай и США на семичасовых переговорах в Риме обсуждали Россию
Вашингтон ранее предупреждал Пекин, что будут последствия, если тот решит помогать России вопреки масштабным санкциям, введённым западными странами.
Делегации США и КНР на встрече в Риме обсудили все вопросы двусторонних связей, а также ситуацию на Украине и вокруг неё. В том числе речь шла об отношениях с Россией. Переговоры проводили глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этой беседе журналистам рассказала представительница американской администрации высокого ранга.
"Они затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества. Это была интенсивная семичасовая сессия, отражающая серьёзность момента, а также нашу приверженность поддержанию открытых линий связи", — сказала чиновница.
По словам представителя исполнительной ветви власти США, переговоры охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений. Разговор о России и Украине, по словам чиновницы, также был продолжительным.
Ранее Лайф сообщал, что США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
ТАСС / Zuma