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14 марта, 21:37

Китай и США на семичасовых переговорах в Риме обсуждали Россию

Вашингтон ранее предупреждал Пекин, что будут последствия, если тот решит помогать России вопреки масштабным санкциям, введённым западными странами.

Делегации США и КНР на встрече в Риме обсудили все вопросы двусторонних связей, а также ситуацию на Украине и вокруг неё. В том числе речь шла об отношениях с Россией. Переговоры проводили глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член политбюро Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этой беседе журналистам рассказала представительница американской администрации высокого ранга.

"Они затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества. Это была интенсивная семичасовая сессия, отражающая серьёзность момента, а также нашу приверженность поддержанию открытых линий связи", — сказала чиновница.

По словам представителя исполнительной ветви власти США, переговоры охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений. Разговор о России и Украине, по словам чиновницы, также был продолжительным.

Помощник Байдена Салливан встретится с членом политбюро Компартии КНР Яном Цзечи

Помощник Байдена Салливан встретится с членом политбюро Компартии КНР Яном Цзечи

Ранее Лайф сообщал, что США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.

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ТАСС / Zuma

Арина Родионова

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