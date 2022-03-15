Обновлённая Конституция Белоруссии вступила в силу

В Белоруссии вступила в силу обновлённая конституция. Референдум по принятию основного закона страны состоялся 27 февраля.

Согласно принятым поправкам один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков. Однако ограничение начнёт действовать после вступления в должность вновь избранного президента.

Глава страны, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором, на него продолжит распространяться президентский иммунитет. В случае гибели главы государства в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера будет вводиться чрезвычайное или военное положение, госорганы должны будут действовать согласно решениям Совета безопасности страны.

Также согласно новой редакции конституции Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия.