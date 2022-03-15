Обновлённая Конституция Белоруссии вступила в силу
В ходе недавнего референдума поправки в основной закон страны поддержало 82,86% проголосовавших. По данным ЦИК, явка составила 78,63%.
В Белоруссии вступила в силу обновлённая конституция. Референдум по принятию основного закона страны состоялся 27 февраля.
Согласно принятым поправкам один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков. Однако ограничение начнёт действовать после вступления в должность вновь избранного президента.
Глава страны, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором, на него продолжит распространяться президентский иммунитет. В случае гибели главы государства в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера будет вводиться чрезвычайное или военное положение, госорганы должны будут действовать согласно решениям Совета безопасности страны.
Также согласно новой редакции конституции Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия.
Лайф напоминает, что референдум по изменению конституции проходил в Белоруссии 27 февраля. Для голосования в стране было открыто 5510 участков, включая 217 в санаториях, профилакториях, больницах и 12 в воинских частях. 28 февраля стало известно, что внесение поправок в Конституцию Белоруссии поддержало более 80% избирателей.
Сайт Президента Республики Беларусь