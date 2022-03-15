Кабмин поддержал введение оборотных штрафов за "неприземление" IT-компаний
Накладывать санкции предлагается на операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей, которые не будут выполнять такую норму российского закона.
Правительство России дало положительный отзыв на законопроект с поправками, предложенными депутатами Госдумы Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Речь идёт о возможности введения штрафов для иностранных компаний за неисполнение закона о "приземлении" в России.
"Правительство РФ законопроект поддерживает", — говорится в документе, который имеется в распоряжении "Известий".
В профильном Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству сообщили, что документ может быть рассмотрен в апреле. В числе "приземляемых" в России указаны компании, которым принадлежит Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, Wikipedia.
Согласно законопроекту штраф до одной десятой совокупного размера суммы выручки будет грозить иностранному лицу, если оно не пройдёт регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Штраф до 1 млн рублей можно будет получить за отказ установить программу для определения количества пользователей информационного ресурса. Штраф до 5 млн может грозить операторам поисковых систем, провайдерам хостинга, рекламодателям и рекламораспространителям.
Лайф напоминает, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации". Согласно ему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. Некоторые компании до сих пор не приступили к выполнению требований, а какие-то выполнили их частично. В связи с этим Роскомнадзор пригрозил санкциями нарушителям закона о "приземлении".
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