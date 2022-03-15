Кабмин поддержал введение оборотных штрафов за "неприземление" IT-компаний

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект с поправками, предложенными депутатами Госдумы Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Речь идёт о возможности введения штрафов для иностранных компаний за неисполнение закона о "приземлении" в России.

"Правительство РФ законопроект поддерживает", — говорится в документе, который имеется в распоряжении "Известий".

В профильном Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству сообщили, что документ может быть рассмотрен в апреле. В числе "приземляемых" в России указаны компании, которым принадлежит Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, Wikipedia.

Согласно законопроекту штраф до одной десятой совокупного размера суммы выручки будет грозить иностранному лицу, если оно не пройдёт регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Штраф до 1 млн рублей можно будет получить за отказ установить программу для определения количества пользователей информационного ресурса. Штраф до 5 млн может грозить операторам поисковых систем, провайдерам хостинга, рекламодателям и рекламораспространителям.