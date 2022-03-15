Европейский авиарегулятор приостановил сертификаты авиакомпаний России
В списке подпавших под ограничения оказались "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие. Также в перечне числятся предприятия сферы техобслуживания авиатехники.
Европейское агентство по безопасности (EASA) приостановило действие сертификатов российских предприятий гражданской авиации. Об этом говорится на сайте регулятора.
"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажёры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", — сказано в сообщении.
В списке подпавших под ограничения компаний оказались "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие. Также в перечне числятся предприятия сферы техобслуживания авиатехники: "А-техникс", "S7 инжиниринг", "Волга-Днепр техникс" и другие.
На сайте регулятора также говорится, что EASA решила приостановить приём и рассмотрение уже поступивших от российских организаций заявок на сертификацию.
Лайф также писал, что президент России Владимир Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за военной спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов президента, во многом лучше иностранных аналогов.
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