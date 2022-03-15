Европейский авиарегулятор приостановил сертификаты авиакомпаний России

Европейское агентство по безопасности (EASA) приостановило действие сертификатов российских предприятий гражданской авиации. Об этом говорится на сайте регулятора.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажёры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", — сказано в сообщении.

В списке подпавших под ограничения компаний оказались "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие. Также в перечне числятся предприятия сферы техобслуживания авиатехники: "А-техникс", "S7 инжиниринг", "Волга-Днепр техникс" и другие.

На сайте регулятора также говорится, что EASA решила приостановить приём и рассмотрение уже поступивших от российских организаций заявок на сертификацию.