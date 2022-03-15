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Опубликовано 14 марта 2022, 23:00

Советник Зеленского назвал возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией

При этом Арестович заложил очень большую временную погрешность — более месяца. По его словам, пока в российско-украинских переговорах взята "техническая пауза".

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто в сроки от одной-двух недель до более чем месяца — в мае.

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая, мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим. Я беру самый крайний срок", — сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Он отметил, что сейчас есть "вилка", то есть разброс по возможным срокам. Советник Зеленского допустил, что в течение одной-двух недель может быть принято "мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным".

Подоляк: В российско-украинских переговорах взята "техническая пауза" до завтра
Подоляк: В российско-украинских переговорах взята "техническая пауза" до завтра

Ранее Лайф писал, что Зеленский решил продлить военное положение ещё на месяц. Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение Верховной рады. Этот режим был введён в стране после начала Россией "Операции Z" по демилитаризации соседней страны.

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Telegram-канал / Алексей Арестович

Арина Родионова
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