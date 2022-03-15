Советник Зеленского назвал возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией

При этом Арестович заложил очень большую временную погрешность — более месяца. По его словам, пока в российско-украинских переговорах взята "техническая пауза".

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто в сроки от одной-двух недель до более чем месяца — в мае.

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая, мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим. Я беру самый крайний срок", — сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Он отметил, что сейчас есть "вилка", то есть разброс по возможным срокам. Советник Зеленского допустил, что в течение одной-двух недель может быть принято "мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным".