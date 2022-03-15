Замглавы Еврокомиссии Шефчович назвал Россию стратегической угрозой

Он считает, что Евросоюз должен помочь Украине в восстановлении страны, а также обеспечить ей экономическое процветание в будущем. Политик призывает страны ЕС помочь остановить российскую военную операцию на Украине.

"Мы должны работать вместе, чтобы давать не только надежду, но и заверения, гарантии того, что мы поможем Украине восстановиться, обеспечить экономическое процветание, стать тем самым магнитом для стремящихся жить в процветающем демократическом обществе, что мы смотрели бы на Украину как на участника европейской или западной семьи", — сказал замглавы ЕК Марош Шефчович.