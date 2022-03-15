Замглавы Еврокомиссии Шефчович назвал Россию стратегической угрозой
Политик уверен, что странам ЕС необходимо остановить российскую военную операцию на Украине. В будущем он видит Незалежную участницей европейской или западной семьи.
Россия превратилась в стратегическую угрозу, начав специальную военную операцию на Украине, — такое мнение высказал заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
"Я считаю, что это более не стратегический вызов — Россия. Это стратегическая угроза",— заявил замглавы ЕК.
Он считает, что Евросоюз должен помочь Украине в восстановлении страны, а также обеспечить ей экономическое процветание в будущем. Политик призывает страны ЕС помочь остановить российскую военную операцию на Украине.
"Мы должны работать вместе, чтобы давать не только надежду, но и заверения, гарантии того, что мы поможем Украине восстановиться, обеспечить экономическое процветание, стать тем самым магнитом для стремящихся жить в процветающем демократическом обществе, что мы смотрели бы на Украину как на участника европейской или западной семьи", — сказал замглавы ЕК Марош Шефчович.
Как сообщал Лайф, ранее президент Соединённых Штатов Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.
ТАСС / ЕРА