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Опубликовано 14 марта 2022, 23:24

Замглавы Еврокомиссии Шефчович назвал Россию стратегической угрозой

Политик уверен, что странам ЕС необходимо остановить российскую военную операцию на Украине. В будущем он видит Незалежную участницей европейской или западной семьи.

Россия превратилась в стратегическую угрозу, начав специальную военную операцию на Украине, — такое мнение высказал заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Я считаю, что это более не стратегический вызов — Россия. Это стратегическая угроза",— заявил замглавы ЕК.

Он считает, что Евросоюз должен помочь Украине в восстановлении страны, а также обеспечить ей экономическое процветание в будущем. Политик призывает страны ЕС помочь остановить российскую военную операцию на Украине.

"Мы должны работать вместе, чтобы давать не только надежду, но и заверения, гарантии того, что мы поможем Украине восстановиться, обеспечить экономическое процветание, стать тем самым магнитом для стремящихся жить в процветающем демократическом обществе, что мы смотрели бы на Украину как на участника европейской или западной семьи", — сказал замглавы ЕК Марош Шефчович.

Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае угрозы НАТО
Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае угрозы НАТО

Как сообщал Лайф, ранее президент Соединённых Штатов Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.

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ТАСС / ЕРА

Артем Порвин
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