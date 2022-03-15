Замглавы Еврокомиссии Шефчович назвал Россию стратегической угрозой

Политик уверен, что странам ЕС необходимо остановить российскую военную операцию на Украине. В будущем он видит Незалежную участницей европейской или западной семьи.

Россия превратилась в стратегическую угрозу, начав специальную военную операцию на Украине, — такое мнение высказал заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Я считаю, что это более не стратегический вызов — Россия. Это стратегическая угроза",— заявил замглавы ЕК.

Он считает, что Евросоюз должен помочь Украине в восстановлении страны, а также обеспечить ей экономическое процветание в будущем. Политик призывает страны ЕС помочь остановить российскую военную операцию на Украине.