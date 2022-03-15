Власти ЮАР подали в суд на Meta и пригрозили оборотным штрафом

В Южно-Африканской Республике комиссия по вопросам конкуренции направила в суд иск против американской компании Meta. Её обвиняют в "злоупотреблении доминирующим положением" через соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp.

"Комиссия по вопросам конкуренции подала иск в суд по делам конкуренции для судебного преследования... Meta Platforms Inc и подконтрольных ей WhatsApp Inc и Facebook ЮАР за злоупотребление доминирующим положением", — следует из исковой документации.

Комиссия предлагает наложить на американскую корпорацию "максимально возможный штраф" в размере десяти процентов от совокупного оборота Meta в этой стране.