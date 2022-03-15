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14 марта, 23:48

Власти ЮАР подали в суд на Meta и пригрозили оборотным штрафом

Поводом для этого стали выводы государственных органов о том, что американская корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

В Южно-Африканской Республике комиссия по вопросам конкуренции направила в суд иск против американской компании Meta. Её обвиняют в "злоупотреблении доминирующим положением" через соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp.

"Комиссия по вопросам конкуренции подала иск в суд по делам конкуренции для судебного преследования... Meta Platforms Inc и подконтрольных ей WhatsApp Inc и Facebook ЮАР за злоупотребление доминирующим положением", — следует из исковой документации.

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Комиссия предлагает наложить на американскую корпорацию "максимально возможный штраф" в размере десяти процентов от совокупного оборота Meta в этой стране.

Как рассказывал Лайф, в России Facebook и Instagram подвергнуты блокировке. Meta ранее признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны.

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Shutterstock

Андрей Григорьев

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