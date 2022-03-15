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14 марта, 23:59

США объявили о санкциях против 11 представителей оборонного сектора России

Среди них генеральный директор "Рособоронэкспорта", восемь заместителей министра обороны РФ и другие высокопоставленные лица.

Государственный департамент США объявил, что Штаты вводят новые санкции против России — они коснутся 11 представителей оборонного сектора РФ. Это следует из публикации на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Согласной этой информации, в санкционный список включены в том числе девять заместителей министра обороны РФ, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Глава Всемирного банка признал, что санкции против РФ сильно влияют на весь мир

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Как рассказывал Лайф, ограничения против России введены в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.

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ТАСС \ Владимир Машатин

Андрей Григорьев

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