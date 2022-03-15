США объявили о санкциях против 11 представителей оборонного сектора России
Среди них генеральный директор "Рособоронэкспорта", восемь заместителей министра обороны РФ и другие высокопоставленные лица.
Государственный департамент США объявил, что Штаты вводят новые санкции против России — они коснутся 11 представителей оборонного сектора РФ. Это следует из публикации на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Согласной этой информации, в санкционный список включены в том числе девять заместителей министра обороны РФ, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Как рассказывал Лайф, ограничения против России введены в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
ТАСС \ Владимир Машатин