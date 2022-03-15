Зеленский заявил о назначенных на 15 марта переговорах Украины с Россией

Он также проинформировал о проведённой беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Переговоры России и Украины по ситуации в этой стране на фоне "Операции Z" возобновятся 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он также проинформировал о проведении разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. По словам Зеленского, в ходе этих переговоров было "взаимопонимание на 100%".

"Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честным миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной", — заявил Зеленский в видеообращении.

Он отметил также, что согласно тому, что именно "ему доложили" о переговорах, продвигаются они "довольно неплохо". Президент Украины добавил, что надо посмотреть "немного", и уточнил, что новая встреча состоится 15 марта.

Как сообщал Лайф ранее, Подоляк 14 марта заявил, что в российско-украинских переговорах взята "техническая пауза" до 15 марта. Член украинской делегации сообщил, что идёт дополнительная работа в рабочих подгруппах, а также уточняются отдельные определения. Он подчеркнул, что консультации продолжаются.