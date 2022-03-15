Сенаторы предложили ужесточить наказание за продажу нелегального алкоголя

Сенаторы из Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработали законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за производство, оборот и продажу контрафактной алкогольной продукции. Об этом говорится в соответствующем документе.

Как пишет ТАСС, сенаторы Сергей Рябухин и Вадим Деньгин предлагают снизить пороговые значения стоимости изъятого нелегального алкоголя, при которых виновного в продаже контрафакта привлекают к уголовной ответственности, со 100 000 до 1000 рублей.

"Крупным размером признаётся стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство или оборот которых (за исключением розничной продажи) осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая десять тысяч рублей, в случае розничной продажи без соответствующей лицензии — одну тысячу рублей, а особо крупным — 1 млн рублей", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что указанный размер будет являться достаточным для возбуждения уголовного дела в случае пресечения деятельности даже малых (гаражных) складов и деятельности по перевозке нелегальной алкогольной продукции.

"Нелегальное производство стало преимущественно кустарным и локализуется в зоне гаражно-складских помещений. Основная цель преступного сообщества — сокращение финансовых потерь в случае ликвидации складов правоохранительными органами и уклонение от уголовной ответственности", — сказано в пояснительной записке.