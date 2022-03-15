Сенаторы предложили ужесточить наказание за продажу нелегального алкоголя
Если поправки будут приняты, фигурантами уголовных дел будут становиться даже те, кто наторговал поддельным спиртным на сумму от тысячи рублей.
Сенаторы из Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработали законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за производство, оборот и продажу контрафактной алкогольной продукции. Об этом говорится в соответствующем документе.
Как пишет ТАСС, сенаторы Сергей Рябухин и Вадим Деньгин предлагают снизить пороговые значения стоимости изъятого нелегального алкоголя, при которых виновного в продаже контрафакта привлекают к уголовной ответственности, со 100 000 до 1000 рублей.
"Крупным размером признаётся стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство или оборот которых (за исключением розничной продажи) осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая десять тысяч рублей, в случае розничной продажи без соответствующей лицензии — одну тысячу рублей, а особо крупным — 1 млн рублей", — говорится в законопроекте.
В пояснительной записке отмечается, что указанный размер будет являться достаточным для возбуждения уголовного дела в случае пресечения деятельности даже малых (гаражных) складов и деятельности по перевозке нелегальной алкогольной продукции.
"Нелегальное производство стало преимущественно кустарным и локализуется в зоне гаражно-складских помещений. Основная цель преступного сообщества — сокращение финансовых потерь в случае ликвидации складов правоохранительными органами и уклонение от уголовной ответственности", — сказано в пояснительной записке.
Ранее Лайф писал, что россияне стали пить больше водки. При этом эксперты говорят, что на самом деле этот рост можно объяснить иначе: борьба с нелегальным алкоголем ужесточается и растут официальные продажи.
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