МВД предложило заводить уголовные дела за фиктивные браки мигрантов

В России могут ввести уголовную ответственность за оформление иностранцами фиктивных семейных отношений с гражданами РФ для легализации в стране. Соответствующее предложение сейчас прорабатывает Министерство внутренних дел.

Как передаёт ТАСС, в ведомстве называют этот метод легализации приезжих одной из самых серьёзных угроз в миграционной сфере. Ещё один — фиктивное установление отцовства над несовершеннолетними.

"В рамках совершенствования правового регулирования в настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношений", — сообщают в МВД.

Для выявления незаконной миграции полиция регулярно изучает Интернет — ищет предложение услуг по легализации иностранных граждан. Также сотрудничает с коллегами из-за рубежа, в том числе через Интерпол.