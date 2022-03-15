МВД предложило заводить уголовные дела за фиктивные браки мигрантов
Сейчас, чтобы пресекать попытки легализации приезжих, полиция регулярно проводит мониторинг Интернета: ищут предложение соответствующих услуг для иностранцев.
В России могут ввести уголовную ответственность за оформление иностранцами фиктивных семейных отношений с гражданами РФ для легализации в стране. Соответствующее предложение сейчас прорабатывает Министерство внутренних дел.
Как передаёт ТАСС, в ведомстве называют этот метод легализации приезжих одной из самых серьёзных угроз в миграционной сфере. Ещё один — фиктивное установление отцовства над несовершеннолетними.
"В рамках совершенствования правового регулирования в настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношений", — сообщают в МВД.
Для выявления незаконной миграции полиция регулярно изучает Интернет — ищет предложение услуг по легализации иностранных граждан. Также сотрудничает с коллегами из-за рубежа, в том числе через Интерпол.
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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал МВД незамедлительно высылать мигрантов из страны за любую деятельность, связанную с разжиганием экстремизма.
ТАСС / Сергей Фадеичев