Джонсон предрёк Западу трудные времена из-за отказа от российского газа и нефти
Британский премьер считает ошибкой нормализацию отношений с Москвой после событий 2014 года и решение наращивать поставки нефти и газа из РФ.
Западу предстоят трудные времена, если он откажется от российских энергоносителей и ускоренно перейдёт на возобновляемые источники энергии. Такое мнение высказал глава Правительства Британии Борис Джонсон.
"Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжёлым. Но это возможно. Мы можем ещё больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперёд к углеродной нейтральности", — цитирует The Telegraph слова Джонсона.
Британский премьер считает, что, нормализовав отношения с Москвой после событий 2014 года, Запад допустил ошибку. По мнению Джонсона, покончив с зависимостью от российских энергоносителей, западные государства смогут лишить Россию денег, уничтожить стратегию её властей.
"Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все", — считает Джонсон.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
ТАСС / ЕРА