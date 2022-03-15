Джонсон предрёк Западу трудные времена из-за отказа от российского газа и нефти

Западу предстоят трудные времена, если он откажется от российских энергоносителей и ускоренно перейдёт на возобновляемые источники энергии. Такое мнение высказал глава Правительства Британии Борис Джонсон.

"Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжёлым. Но это возможно. Мы можем ещё больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперёд к углеродной нейтральности", — цитирует The Telegraph слова Джонсона.

Британский премьер считает, что, нормализовав отношения с Москвой после событий 2014 года, Запад допустил ошибку. По мнению Джонсона, покончив с зависимостью от российских энергоносителей, западные государства смогут лишить Россию денег, уничтожить стратегию её властей.