Обозреватель Fox News Такер Карлсон: Байден борьбой с Россией уничтожает США

Белый дом по сути уничтожает США, прикрываясь лозунгами "борьбы с Россией". Такое мнение высказал обозреватель Fox News Такер Карлсон. По его мнению, многие сейчас не замечают этого из-за масштабной истерии СМИ вокруг Украины.

В своей статье Карлсон пишет, что, не задумавшись ни на секунду, администрация Байдена объявила полномасштабную экономическую войну суверенному государству – России. При этом РФ — экспортёр нефти, и запрет на её поставку в США уже сказывается на ценах внутри Штатов.

"Напомню, что ни один американец убит не был. Никто не вторгался на территорию Соединённых Штатов и не нападал на них. Тем не менее, без сколько-нибудь значимых публичных дебатов и в отсутствие решений Конгресса администрация Байдена уничтожила валюту этого государства, а потом выкинула его из международной банковской системы, разоряя его население", – пишет Карлсон.

Он считает неправомерными не только введение санкций, но и конфискацию имущества в США у российских граждан. Обозреватель задаётся простым вопросом: "сколько времени пройдет, прежде чем они обвинят лично вас в сговоре, или предательстве, или каком-то другом трудно определимом преступлении, объявят вас врагом государства и конфискуют ваш банковский счет?".

Также Карлсон обратил внимание и на тот факт, что истерия по поводу ситуации на Украине началась после того, как начали ослабевать меры по борьбе с ковидом в США. Как итог, отмечает обозреватель, экономика США оказалась в трудном положении как раз из-за объявленной Белым домов экономической войны России. По мнению Кралсона, руку к этому приложили и технологические монополии, которые обладают беспрецедентным контролем над настроениями американской общественности.