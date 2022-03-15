Обозреватель Fox News Такер Карлсон: Байден борьбой с Россией уничтожает США
Журналист подчеркнул, что Белый дом объявил полномасштабную экономическую войну суверенному государству в то время, когда никто не вторгался на территорию США и не нападал на Штаты.
Белый дом по сути уничтожает США, прикрываясь лозунгами "борьбы с Россией". Такое мнение высказал обозреватель Fox News Такер Карлсон. По его мнению, многие сейчас не замечают этого из-за масштабной истерии СМИ вокруг Украины.
В своей статье Карлсон пишет, что, не задумавшись ни на секунду, администрация Байдена объявила полномасштабную экономическую войну суверенному государству – России. При этом РФ — экспортёр нефти, и запрет на её поставку в США уже сказывается на ценах внутри Штатов.
"Напомню, что ни один американец убит не был. Никто не вторгался на территорию Соединённых Штатов и не нападал на них. Тем не менее, без сколько-нибудь значимых публичных дебатов и в отсутствие решений Конгресса администрация Байдена уничтожила валюту этого государства, а потом выкинула его из международной банковской системы, разоряя его население", – пишет Карлсон.
Он считает неправомерными не только введение санкций, но и конфискацию имущества в США у российских граждан. Обозреватель задаётся простым вопросом: "сколько времени пройдет, прежде чем они обвинят лично вас в сговоре, или предательстве, или каком-то другом трудно определимом преступлении, объявят вас врагом государства и конфискуют ваш банковский счет?".
Также Карлсон обратил внимание и на тот факт, что истерия по поводу ситуации на Украине началась после того, как начали ослабевать меры по борьбе с ковидом в США. Как итог, отмечает обозреватель, экономика США оказалась в трудном положении как раз из-за объявленной Белым домов экономической войны России. По мнению Кралсона, руку к этому приложили и технологические монополии, которые обладают беспрецедентным контролем над настроениями американской общественности.
"В средние века церковь обладала меньшей властью над мыслями и настроениями общества, нежели компании Facebook, Google и Twitter сегодня. Последние два года вы наблюдали за тем, как эти компании решали, кого вы, американцы, должны ненавидеть. В соответствии с их руководящими указаниями наши граждане послушно меняли свои аватарки в соцсетях на символы движения BlackLives Matter, на картинки с защитными маскам, а теперь и на украинские флаги. Каждый из этих этапов представлял собой кризис, и каждый кризис тщательно режиссировался Кремниевой долиной по указке Белого дома", – написал Такер Карлсон.
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Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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