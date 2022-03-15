Daily Telegraph: Отмена поставок ещё одного вида топлива усугубит кризис в Британии

За последние годы тысячи домовладельцев и бизнесменов в Британии перешли на отопительные системы, работающие на биомассе. Россия до недавнего времени служила для страны крупным поставщиком гранулированной древесины, которая используется в таких нагревателях. Из-за новых санкций против РФ британские коммунальщики вынуждены искать другие источники. Правда, за это время цены на такое топливо уже увеличились на 25–40% и достигли ₤385 (около 60 тысяч рублей) за тонну — аналогично росту цен в Европе.

"Последствия ощутят и другие страны, которые сейчас борются за лучшую продукцию одних и тех же поставщиков", — рассказал в интервью The Daily Telegraph Марк Лебус, возглавляющий торговую организацию UK Pellet Council.

Издание также сообщает, что сейчас в срочном порядке разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку гранулированной древесины британским потребителям. Из-за антироссийских же санкций общий объём европейского производства может сократиться на 12–15%, предупреждают эксперты. Поэтому возможно повышение цен из-за сложившейся ситуации и усиления конкуренции между странами.

Большинство домов в Великобритании при этом всё ещё отапливаются газовыми котлами. Однако цены и на этот вид топлива за последние полгода резко выросли — примерно в пять раз. Аналитики прогнозируют, что уже в следующем месяце счета за электричество и газ для британцев вырастут более чем на 50%, так как "тарифный потолок" в среднем увеличится до ₤1971 (около 310 тысяч рублей). Лебус также рассказал, что британское правительство будет стараться наладить внутреннее производство древесных гранул для отопления, чтобы снизить зависимость от импорта.

"Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придётся импортировать значительные объёмы и мы неизбежно окажемся вовлечёнными в усиливающийся энергетический кризис", — заметил Лебус.