Посол Антонов призвал западную прессу перестать разжигать русофобию
Дипломат упомянул о том, что телеканалы США не сделали ни одного репортажа о ракетном ударе по Донецку со стороны ВСУ, при этом "подняли вселенский крик" о ликвидации Россией иностранных наёмников.
Большинство западных СМИ навязывают своей аудитории однобокое восприятие событий, происходящих на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так, американскую прессу он призвал не разжигать русофобию.
"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", — говорится в комментарии Антонова.
Он напомнил о блокировке российских государственных СМИ в YouTube, признании обоснованными призывов к насилию в отношении инакомыслящих. Также посол упомянул, что телеканалы США не сделали ни одного репортажа о ракетном ударе по жилому кварталу Донецка со стороны ВСУ, при этом "подняли вселенский крик" о ликвидации Россией иностранных наёмников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских.
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"Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе", — подчеркнул Антонов.
Как рассказывал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим.
ТАСС / Dwi Anoraganingrum