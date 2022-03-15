Посол Антонов призвал западную прессу перестать разжигать русофобию

Большинство западных СМИ навязывают своей аудитории однобокое восприятие событий, происходящих на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так, американскую прессу он призвал не разжигать русофобию.

"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", — говорится в комментарии Антонова.

Он напомнил о блокировке российских государственных СМИ в YouTube, признании обоснованными призывов к насилию в отношении инакомыслящих. Также посол упомянул, что телеканалы США не сделали ни одного репортажа о ракетном ударе по жилому кварталу Донецка со стороны ВСУ, при этом "подняли вселенский крик" о ликвидации Россией иностранных наёмников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских.

"Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе", — подчеркнул Антонов.