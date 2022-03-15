Зеленский сообщил об отмене проверок предпринимателей

Украинские власти отменяют проверки предпринимателей. Об этом в видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Отменяем все проверки бизнеса, чтобы все нормально работали, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Договор только один: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского законодательства", — сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что украинский Кабмин согласовал целый пакет решений по поддержке экономики, в том числе и налоговую реформу. Согласно новому налоговому порядку предприниматели не будут уплачивать налог на добавочную стоимость, вместо него будет уплачиваться 2% от оборота.

"Для малого бизнеса, а это первая и вторая группа фопов (физических лиц – предпринимателей. — Прим. Лайфа), вводим добровольную уплату единого налога. То есть если можете — платите, не можете — нет вопросов", — сообщил Зеленский.