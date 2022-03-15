Три человека стали жертвами столкновения минивэна с грузовиком в Новосибирске
Автомобиль въехал в прицеп на большой скорости. Некоторых людей пришлось доставать из смятого кузова при помощи специальных инструментов.
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новосибирске. Видео © ГИБДД НСО
Минивэн и тягач столкнулись ранним утром 15 марта в Новосибирске. Об этом сообщили в отделе пропаганды местного ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что пострадало шесть человек, из них трое были доставлены в лечебное учреждение. Двое мужчин — 1988 года рождения, 1968 года рождения — и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью.
"В 4 часа 50 минут водитель 1996 года рождения на автомобиле "Тойота-Ипсум" следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КамАЗ", — рассказали в ГИБДД.
Пострадавших и погибших удалось извлечь из автомобилей только при участии спасателей. Пришлось задействовать гидравлические инструменты. Лишь одна женщина выбралась из смятой машины самостоятельно.
Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани полицейский сбил женщину, увёз её с места ДТП и бросил умирать на улице. В Следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
ГИБДД НСО