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15 марта, 03:42

Три человека стали жертвами столкновения минивэна с грузовиком в Новосибирске

Автомобиль въехал в прицеп на большой скорости. Некоторых людей пришлось доставать из смятого кузова при помощи специальных инструментов.

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новосибирске. Видео © ГИБДД НСО

Минивэн и тягач столкнулись ранним утром 15 марта в Новосибирске. Об этом сообщили в отделе пропаганды местного ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что пострадало шесть человек, из них трое были доставлены в лечебное учреждение. Двое мужчин — 1988 года рождения, 1968 года рождения — и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью.

"В 4 часа 50 минут водитель 1996 года рождения на автомобиле "Тойота-Ипсум" следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КамАЗ", рассказали в ГИБДД.

Пострадавших и погибших удалось извлечь из автомобилей только при участии спасателей. Пришлось задействовать гидравлические инструменты. Лишь одна женщина выбралась из смятой машины самостоятельно.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани полицейский сбил женщину, увёз её с места ДТП и бросил умирать на улице. В Следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Обложка ©

ГИБДД НСО

Артем Порвин

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