Три человека стали жертвами столкновения минивэна с грузовиком в Новосибирске

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новосибирске. Видео © ГИБДД НСО

Минивэн и тягач столкнулись ранним утром 15 марта в Новосибирске. Об этом сообщили в отделе пропаганды местного ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что пострадало шесть человек, из них трое были доставлены в лечебное учреждение. Двое мужчин — 1988 года рождения, 1968 года рождения — и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью.

"В 4 часа 50 минут водитель 1996 года рождения на автомобиле "Тойота-Ипсум" следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КамАЗ", — рассказали в ГИБДД.

Пострадавших и погибших удалось извлечь из автомобилей только при участии спасателей. Пришлось задействовать гидравлические инструменты. Лишь одна женщина выбралась из смятой машины самостоятельно.