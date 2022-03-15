Daily Mail узнала о целой очереди желающих купить "Челси"
Потенциальных покупателей, а их, как сообщается, около двухсот, просят предоставить подробную информацию о планах по развитию футбольного клуба.
Около двухсот человек уже выразили заинтересованность в покупке клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси". Об этом сообщают источники газеты The Daily Mail, знакомые с ходом обсуждения сделки.
Как пишет издание, самыми серьёзными претендентами на данный момент являются британский миллиардер Ник Кэнди, владелец "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Болли, также ещё один британский богач — Тодд Боэли.
Отмечается, что до 18 марта те, кто хочет приобрести команду, должны объяснить свои мотивы и описать план действий для дальнейшего развития клуба.
"Страдают обычные люди": Экс-владелец "Челси" раскритиковал Правительство Британии из-за санкций против Абрамовича
Ранее правительство Британии заморозило все активы Абрамовича в стране. Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.
ВКонтакте / ФК «Челси» Chelsea Football Club