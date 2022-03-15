Брокер Ермоленко посоветовал, куда переложить доллары "из-под матраса"

Первое, что можно сделать, чтоб доллары не лежали "кирпичом" и не обесценивались от инфляции, а приносили доход — это разместить и на банковский депозит. Такой совет дал начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Ермоленко.

"Это самый доступный и простой способ размещения долларов, который не требует от вас каких-либо знаний либо оплаты услуг брокеров. В условиях дефицита долларов в стране банки существенно повысили ставки по долларовым депозитам — в настоящий момент они достигают 10%", — рассказал Ермоленко агентству "Прайм"

Минус этого варианта заключается в том, что банки готовы разместить доллары только на короткий период времени — 30-90 дней. На 12 месяцев условия уже менее привлекательны — меньше 6%. Второй вариант — покупка долларовых еврооблигаций российских эмитентов — "Лукойл", "Северсталь" и так далее. Доходности более 20%, но это потребует открытия брокерского счёта, получения статуса квалифицированного инвестора и оплаты услуг брокеров, а также есть ограничения по минимальной сумме инвестиций — как правило, не менее $200 000 (около 24 миллионов рублей). Третий вариант, который назвал Ермоленко — заключение сделки репо с брокером. Гибкие условия срока и ставок, по ставкам — выше банковского депозита, но меньше доходности по еврооблигациям. Четвёртый — рассмотрение инвестором продажи долларов и участия в рынке капитала — покупки акций российских компаний за рубли.

"Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора", — заметил эксперт.