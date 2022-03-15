ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 03:54

Экс-командующий армией Аргентины назвал Путина самым важным мировым лидером этого века

Сесар Милани согласен с теми, кто считает виновником нынешних событий Североатлантический альянс, который игнорировал озабоченности России, продвигаясь к её границам.

Президент РФ Владимир Путин — самый важный мировой лидер этого века. Таким мнением поделился бывший командующий аргентинской армией Сесар Милани. Об этом он сказал в эфире Radio Rebelde.

"Россияне выбирают Путина и делают это уже на протяжении 20 лет. Я считаю, что Путин — самый важный мировой лидер этого века", — приводит издание "Иносми" слова Милани из этого интервью.

Как отметил бывший военачальник, если бы Запад ответил на обоснованные требования России по нерасширению НАТО на восток, всё было бы иначе. В нынешней ситуации Милани считает решение Путина по началу спецоперации на Украине правильным.

"Главное ответственное лицо — НАТО. Великобритания и США задушили и загнали в угол Путина и Россию. Если бы Украина вошла в НАТО, то Североатлантический альянс оказался бы у границы России. Это было неприемлемо для России и Путина", — сказал Милани.

Песков: МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины
Песков: МО РФ не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины

Он уверен, что "за всем этим стоят США, сомнений нет". Начало российской военной спецоперации на Украине он называет историческим событием.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

ТАСС / Николай Тришин

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar