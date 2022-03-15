Экс-командующий армией Аргентины назвал Путина самым важным мировым лидером этого века
Сесар Милани согласен с теми, кто считает виновником нынешних событий Североатлантический альянс, который игнорировал озабоченности России, продвигаясь к её границам.
Президент РФ Владимир Путин — самый важный мировой лидер этого века. Таким мнением поделился бывший командующий аргентинской армией Сесар Милани. Об этом он сказал в эфире Radio Rebelde.
"Россияне выбирают Путина и делают это уже на протяжении 20 лет. Я считаю, что Путин — самый важный мировой лидер этого века", — приводит издание "Иносми" слова Милани из этого интервью.
Как отметил бывший военачальник, если бы Запад ответил на обоснованные требования России по нерасширению НАТО на восток, всё было бы иначе. В нынешней ситуации Милани считает решение Путина по началу спецоперации на Украине правильным.
"Главное ответственное лицо — НАТО. Великобритания и США задушили и загнали в угол Путина и Россию. Если бы Украина вошла в НАТО, то Североатлантический альянс оказался бы у границы России. Это было неприемлемо для России и Путина", — сказал Милани.
Он уверен, что "за всем этим стоят США, сомнений нет". Начало российской военной спецоперации на Украине он называет историческим событием.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Николай Тришин