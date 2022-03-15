Девушка насмерть разбилась в Екатеринбурге из-за "гонок" на малолитражке
От сильного удара на высокой скорости легковушку смяло. Пострадавшую вытаскивали из автомобиля проезжавшие мимо медики медицины катастроф, но спасти не смогли.
Момент автомобильной аварии при обгоне в Екатеринбурге. Видео © E1.RU
В Екатеринбурге в автомобильной аварии погибла пассажирка иномарки. За рулём тоже была представительница прекрасного пола. Она попыталась на высокой скорости обогнать другие автомобили, не справилась с управлением и отправила машину сначала в один отбойник, а потом во второй, на противоположной стороне дороги. Водитель тоже серьёзно пострадала, но выжила, а вот её пассажирку не спасли.
Кадры с моментом аварии публикует местный портал E1.RU. Видеорегистратор снял, как Hyundai Gets гнался за другим автомобилем. Автор видео, по его словам, ехал со скоростью примерно 110 километров в час, когда Hyundai быстро его опередил.
22-летнюю девушку-водителя медики прибывшей скорой возвращали к жизни около часа. Она в больнице со множеством различных травм. Пассажирку при ударе зажало внутри автомобиля. В первые минуты на помощь поспешили очевидцы. Мимо проезжали медики медицины катастроф, которые и вытащили её из авто, но спасти жизнь пострадавшей не удалось.
Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.