Девушка насмерть разбилась в Екатеринбурге из-за "гонок" на малолитражке

Момент автомобильной аварии при обгоне в Екатеринбурге. Видео © E1.RU

В Екатеринбурге в автомобильной аварии погибла пассажирка иномарки. За рулём тоже была представительница прекрасного пола. Она попыталась на высокой скорости обогнать другие автомобили, не справилась с управлением и отправила машину сначала в один отбойник, а потом во второй, на противоположной стороне дороги. Водитель тоже серьёзно пострадала, но выжила, а вот её пассажирку не спасли.

Кадры с моментом аварии публикует местный портал E1.RU. Видеорегистратор снял, как Hyundai Gets гнался за другим автомобилем. Автор видео, по его словам, ехал со скоростью примерно 110 километров в час, когда Hyundai быстро его опередил.

22-летнюю девушку-водителя медики прибывшей скорой возвращали к жизни около часа. Она в больнице со множеством различных травм. Пассажирку при ударе зажало внутри автомобиля. В первые минуты на помощь поспешили очевидцы. Мимо проезжали медики медицины катастроф, которые и вытащили её из авто, но спасти жизнь пострадавшей не удалось.