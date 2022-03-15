CNN: Конгресс США и Зеленский просят Белый дом передать Украине советские вооружения

Однако на данный момент администрация Байдена не ответила на запрос. Официальные лица Соединённых Штатов опасаются, как Россия может отреагировать, если он будет одобрен.

Конгресс США и президент Украины Владимир Зеленский обратились к американской администрации с просьбой передать Незалежной тяжёлое вооружение советского производства, заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Конгресс и президент Украины Владимир Зеленский оказали давление на чиновников Байдена, чтобы они помогли в помощи по передаче Украине тяжёлого вооружения советского производства, включая истребители МиГ и зенитно-ракетные комплексы С-300", — говорится в сообщении.