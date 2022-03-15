В Кремле готовы к налаживанию отношений с США, если Штаты займут конструктивную позицию
Президент России Владимир Путин "всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении", напомнил пресс-секретарь главы государства.
Россия готова к налаживанию отношений с США, если Вашингтон займёт конструктивную позицию. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин "всегда был сторонником выстраивания добрых отношений, основанных на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга".
"На протяжении нескольких десятилетий президент Путин принимал во внимание озабоченности наших коллег, в том числе американцев, и просил их учитывать наши озабоченности. На протяжении 20 лет эти озабоченности не учитывались, президента Путина и нашу страну ставили перед фактом. Если подобное отношение сменится на конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена и со стороны нашего президента", — добавил представитель Кремля.
Ранее в российском МИД заявили об экономической войне между Москвой и Вашингтоном, которую развязала американская сторона. Однако заместитель главы ведомства Сергей Рябков ещё в начале марта выразил мнение, что когда Россия и США достигнут дна в своих отношениях, то оттолкнутся от него и направятся вверх.
Ситуация в российско-американских отношениях обострилась с началом "Операции Z" на Украине, о проведении которой Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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