Песков заявил, что делать прогнозы об итогах переговоров РФ и Украины преждевременно

"Давать прогнозы пока не хотим, дождёмся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран. В данном случае это его (Арестовича. — Прим. Лайфа) прогнозы, мы не хотели бы спешить с прогнозами", — отметил представитель Кремля.