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15 марта, 10:11

Песков заявил, что делать прогнозы об итогах переговоров РФ и Украины преждевременно

Также, по словам представителя Кремля, пока рано обсуждать публично формат возможных соглашений между Москвой и Киевом.

Кремль считает преждевременным делать прогнозы относительно будущих итогов российско-украинских переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника лидера Украины Алексея Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с РФ.

"Давать прогнозы пока не хотим, дождёмся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран. В данном случае это его (Арестовича. — Прим. Лайфа) прогнозы, мы не хотели бы спешить с прогнозами", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, пока рано обсуждать публично формат возможных соглашений между РФ и Украиной, а также возможное подключение к процессу других государств в качестве гарантов.

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого стороны перешли на онлайн-формат общения. 14 марта в российско-украинских переговорах взята техническая пауза, процесс должен продолжиться 15 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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