Песков заявил, что делать прогнозы об итогах переговоров РФ и Украины преждевременно

Также, по словам представителя Кремля, пока рано обсуждать публично формат возможных соглашений между Москвой и Киевом.

Кремль считает преждевременным делать прогнозы относительно будущих итогов российско-украинских переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника лидера Украины Алексея Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с РФ.

"Давать прогнозы пока не хотим, дождёмся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран. В данном случае это его (Арестовича. — Прим. Лайфа) прогнозы, мы не хотели бы спешить с прогнозами", — отметил представитель Кремля.