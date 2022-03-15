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15 марта, 10:09

"Пусть потом не возвращаются": Замминистра спорта РФ дал совет спортсменам, меняющим гражданство

Ранее Россия была отстранена от турниров по большинству популярных видов спорта.

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов осудил российских спортсменов, планирующих выступать за другие страны. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются", — сказал Байсултанов.

Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В результате Россия была отстранена от турниров по большинству популярных видов спорта.

Российский велогонщик сменил спортивное гражданство на французское

Российский велогонщик сменил спортивное гражданство на французское

На этом фоне некоторые российские спортсмены задумались о смене гражданства. Шахматист Евгений Романов решил выступать под флагом Норвегии.

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ТАСС / Максим Григорьев

Роман Фейгин
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